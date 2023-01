INFO RTL - Fin du tarif réglementé du gaz : les associations de consommateurs interpellent Macron

Une réforme des retraites annoncée dans un contexte économique lourd, aggravé par l'inflation et une perte de pouvoir d'achat. La situation pourrait encore empirer pour 2,5 millions de Français. Car le 30 juin prochain, le tarif réglementé du gaz va prendre fin pour les particuliers.

Concrètement, cela signifie une hausse de certaines factures de plus 50 à 60%. Cependant, d'après nos informations, les associations de consommateurs font déjà monter la pression sur le gouvernement. La CLCV (Association nationale de défense des consommateurs et usagers), vient même d'envoyer une lettre à Emmanuel Macron. Un courrier dans lequel elle demande au Président de reporter la date butoir d'un an ou deux.

"Cela nous semble être une solution pragmatique pour éviter les accidents. Parce que les 2.6 millions de ménages, lorsqu'ils vont être obligés de quitter ce tarif en mai-juin, je pense qu'il y a quand même un gros risque de casse", estime François Carlier, délégué général de la CLCV.

Et d'ajouter : "Quand les gens ne sont pas au tarif réglementé, ils sont sur des offres qui soudainement peuvent augmenter de 50, 60, 70%. On est à l'abri quand on est au tarif réglementé. Cela nous paraît raisonnable de repousser d'un an ou deux".

Le délégué général fait part de l'incompréhension des associations face au silence de l'exécutif sur le sujet.

