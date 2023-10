INFO RTL - Banque : les Français trop peu vigilants sur la sécurité de leurs données

Du relâchement chez les Français ? Ce lundi 2 octobre, la Fédération bancaire lance une campagne de sensibilisation sur les bons réflexes à avoir pour éviter les fraudes. Alors même que les escrocs, eux, ne prennent aucune vacances, une certaine imprudence semble gagner les consommateurs, d'après un sondage réalisé pour la Fédération bancaire.

71% des Français vérifient les éléments de sécurisation sur les sites internet. En un an, la chute est de cinq points. "Il y a une (...) perte par rapport à ce qui était bien connu sur la sécurité des sites internet", juge sur RTL la directrice générale de la Fédération bancaire, Maya Atig. Beaucoup d'internautes prennent des risques : selon un sondage réalisé pour la Fédération bancaire, un Français sur quatre a cliqué, au moins une fois, sur un lien indésirable.

Deux autres raisons peuvent expliquer cette tendance : "Il y a aussi des personnes qui cliquent sur des offres qui paraissent alléchantes, c'est peut-être l'envie de faire des bonnes affaires. Il y a le fait que le temps s'accélère et donc on fait de plus en plus de choses, de plus en plus vite", analyse-t-elle.

On est soumis à de plus en plus de pression de la part des arnaqueurs. C'est un élément qu'il faut savoir Maya Atig, directrice générale de la Fédération bancaire

Est-ce uniquement à cause d'une moindre attention des consommateurs ? Pas forcément si l'on en croit la directrice générale de la Fédération bancaire. "On est soumis à de plus en plus de pression de la part des arnaqueurs. C'est un élément qu'il faut savoir". Les faits sont plus nombreux et les arnaques, elles, sont "malheureusement plus [fortes] en qualité".

Les utilisateurs les plus âgés ne sont pas les seuls touchés. Selon un sondage réalisé par la Fédération bancaire, 63% des 18-24 ans disent avoir été victimes d'une tentative d'arnaque, contre un Français sur deux, en population générale. "Cela peut arriver à chacun et à tout âge", met en garde Maya Atig sur RTL.

Comment éviter la fraude ?

Pour éviter de perdre toutes ses économies, la première règle est de ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires : identifiant, mot de passe et le code confidentiel. Il est aussi recommandé d'avoir un mot de passe unique pour sa banque. Évitez aussi d'utiliser le même mot de passe sur l'ensemble de ses sites favoris.

Depuis quelque temps, les escrocs parviennent même à usurper les numéros téléphoniques des banques. "Un [vrai] conseiller ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires", rappelle la directrice générale de la Fédération bancaire au micro de RTL.

Dans la majorité des cas, les banques remboursent les victimes d'arnaque. Attention, cependant, si elle est capable de prouver que vous avez été l'auteur d'une négligence grave, elle peut s'en exonérer.