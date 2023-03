Inflation : les Français continuent de donner aux associations

Les Français ont continué d'envoyer de l'argent aux associations caritatives en 2022 malgré l'inflation. Une hausse des dons liée notamment à la crise en Ukraine. Mais les principaux collecteurs restent inquiets, car les besoins explosent pour aider les plus démunis.

S'il est trop tôt pour obtenir des chiffres consolidés pour l'ensemble de l'année 2022, la plupart des organismes contactés par l'Agence France-Presse se félicitent que leurs donateurs ne les aient pas abandonnés, sauf peut-être les plus modestes d'entre eux.

"Avec l'inflation, nous avons eu une défection des petits donateurs, ceux qui donnaient 20 ou 50 euros par an", résume Samantha Millar-Hoppe, responsable de la générosité du grand public au Secours catholique. Mais à l'inverse, d'autres donateurs plus aisés "ont été plus généreux que d'habitude", poursuit-elle: "certains nous ont dit 'je fais un chèque plus important cette année car je sais que pour vous c'est plus compliqué que jamais'".



Un élan de générosité lié à la guerre en Ukraine

Les statistiques de 2022 doivent de toute façon être analysées avec prudence, en raison de la crise ukrainienne qui a suscité un élan de générosité exceptionnel, mais pas forcément reconductible. Ainsi au premier semestre 2022, les dons ont augmenté de 10,7% par rapport à la même période de l'année précédente, a calculé France Générosités, le syndicat professionnel qui rassemble 136 associations et fondations.



Mais sans les montants spécifiquement fléchés vers l'Ukraine, la hausse n'aurait atteint que 1,6%, soit "l'une des plus faibles augmentations constatées par rapport aux autres années", s'inquiète Nadège Rodrigues, directrice des études et de la communication.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info