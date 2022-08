"Andor" (Disney+) : ce que l'on sait sur la nouvelle série "Star Wars"

Oui, "encore" une nouvelle série Star Wars ! Après The Mandalorian, Boba Fett ou encore Obi-Wan, Disney+ continue de dérouler son calendrier, quitte à surcharger un peu les cerveaux du grand public. La nouvelle série s'appelle Andor et elle semble bien mériter, malgré tout, notre attention...

Que va raconter Andor ? Comme d'habitude, Star Wars tente de combler les trous narratifs de sa vaste frise chronologique. Rappelez-vous du film Rogue One, l'un des premiers grands succès de Star Wars en dehors de sa saga principale, sorti en 2016. Il s'agissait du spin-off qui racontait comme l'Alliance rebelle avait dérobé les codes de la terrible Étoile de la mort, le premier acte révolutionnaire contre l'Empire qui a lancé les événements du premier film Star Wars Episode IV : un nouvel espoir.

Felicity Jones interprétait Jyn Erso, une femme solitaire et fille du concepteur (Mads Mikkelsen - Galen Erso) de la terrible arme spatiale. Elle était accompagnée dans sa mission par Cassian Andor, joué par Diego Luna. C'est ce personnage que nous allons désormais suivre dans cette série dont la diffusion commencera à partir du 21 septembre 2022 sur la plateforme Disney+.

Cette série comptera 12 épisodes et fera, une fois encore, un petit pas dans le passé. Difficile de faire autre chose avec ce personnage puisque - attention aux spoilers si vous n'avez pas encore vu Rogue One - il succombe avec Jyn Erso sur la planète tropicale Scarif après avoir réussi à communiquer les plans à une certaine princesse Leia...

Aux origines de la rébellion

Andor va se concentrer sur la naissance de cette première Alliance rebelle alors que l'Empire ne cesse d'instaurer un régime de terreur dans toute la galaxie. La bande-annonce de la série qui a été dévoilée le 1er août 2022 montre parfaitement cet antagonisme : les rebelles d'un côté, les sbires de l'Empire de l'autre. Ce qui semble plus intéressant, car subtile, réside dans le double jeu que semblent jouer encore certains personnages. Des politiciens qui ne veulent pas faire de vagues et semblent déterminer à saboter les plans de l'Empire. Trahisons, mensonges, enquêtes internes, agents doubles... Andor ne proposera pas que des missions militaires et des batailles de vaisseaux spatiaux, une bonne part d'intrigue politique est promise.

Au casting, le public aura le plaisir de retrouver Stellan Skarsgård dans le rôle Luthen. Nous avons pu le voir sur grand écran dans l'autre immense space-opera du moment : Dunede Denis Villeneuve. Fiona Shaw (la tante Pétunia de Harry Potter, vue récemment dans Killing Eve) ou encore Forest Whitaker (dans le rôle de Saw Gerrera) ont été annoncés.

