INFO RTL - Emploi : un Français sur deux estime les chômeurs responsables de leur situation

Depuis 2020, l'Unédic et l'Institut Elabe analysent le regard des Français sur la situation de l'emploi. On apprend cette année que 50% des Français considèrent que les chômeurs sont responsables de leur situation. Un chiffre en hausse de 7 points par rapport à l'année dernière.

Pour les 3.000 Français interrogés, les causes du chômage sont multiples avec en tête le fait que les gens ne veulent pas travailler (33%), suivi de la tendance des entreprises à faire plus avec moins de collaborateurs (29%), vient ensuite le poids des charges sociales des entreprises (27%) et pour finir, le trop faible contrôle des chômeurs fraudeurs (25%) et le montant des allocations versées aux chômeurs (24%).

Une majorité de Français considère même que si les chômeurs ne trouvent pas d’emploi c’est parce qu’ils ne font pas de concession dans leurs recherches et qu'ils ne veulent pas risquer de perdre leur allocation chômage. Pour Laurence Bedeau, associée de l'institut Elabe, il y a une vraie corrélation entre le marché de l'emploi et le regard des Français sur les demandeurs d'emploi. "Quand on est sorti de la crise de coronavirus, et qu'il y avait une peur de perte d'emploi, il y avait beaucoup plus de bienveillance à l'égard des chômeurs. Puis petit à petit, quand la situation semble s'améliorer, on a de plus en plus de français (49%) qui considèrent que si on est chômage, c'est qu'on ne cherche pas à réellement trouver un emploi", explique-t-elle au micro de RTL. Parallèlement à ce chiffre et paradoxalement, 95% des Français sont convaincus que tout le monde peut connaître une situation de chômage.

Une opinion de plus en plus dure perçue et subie par les demandeurs d’emploi

Selon ce baromètre, un chômeur interrogé sur deux perçoit ce regard critique d’une partie de la société française. C’est 13% de plus par rapport à l’année dernière. Ils entendent dire d’eux qu’ils sont "assistés, paresseux", et se sentent méprisés au quotidien. Les demandeurs d'emploi décrivent également un quotidien plus difficile que celui des actifs en emploi (48% ont le sentiment d'être heureux contre 77% des actifs en emploi).

