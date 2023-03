Immobilier : Stéphane Plaza vous conseille pour acheter ou vendre à Paris, malgré la baisse des prix

Même s'ils restent très élevés, les prix de l'immobilier parisien sont en baisse sur an. Cette baisse s'explique d'abord par la remontée du taux d'intérêt, ce qui entraîne une capacité d'emprunt plus faible, avec des crédits plus difficiles à avoir. Aussi, des négociations qui voient le jour entre acquéreurs et vendeurs pour diminuer le prix du bien. Autre facteur, la réglementation sur la rénovation énergétique avec la loi climat qui remet en cause la rentabilité d'un investissement locatif. Les propriétaires préfèrent vendre que d'entamer des travaux. Ce sont donc des biens revus à la baisse de son prix de vente.

Aujourd'hui, Paris connaît une moyenne de 10.000 euros du mètre carré, soit une baisse de 1,2 depuis un an. Cette baisse est à relativiser, les prix restent malgré tout très élevés si on compare au reste de la France et les acquéreurs sont quand même présents. Il ne s'agit pas d'une baisse mais le marché est ralenti. Il est vrai que les acquéreurs et les vendeurs ne sont plus habitués à de telles conditions de marché immobilier. Entre 2016 et 2020, la hausse des prix était entre 5 et 8 %. Les biens se vendaient en une journée sans négociation. Depuis 2022, les négociations sont de nouveau d'actualité ainsi que le temps de la réflexion, ce qui ralentit le marché.

Les conseils si vous souhaitez acheter

Si vous souhaitez acheter, la première chose à faire est de connaître votre capacité d'emprunt et d'aller voir votre banquier réellement. Évitez les simulations du Net. Demandez lui d'augmenter votre taux de 0,3, car entre le moment où vous avez commencé les recherches et la signature du compromis de vente, des semaines se sont écoulées et les taux peuvent augmenter. Pensez aussi à lui demander ce document écrit qui pourra rassurer le vendeur. Les seuls qui peuvent se permettre d'attendre, ce sont les paiements comptant, donc les investisseurs.

Il faut savoir que la moindre erreur de commercialisation peut faire perdre beaucoup d'argent. Il faut donc être stratégique et accepter la situation actuelle. Le premier conseil que je peux vous donner est d'éviter de surévaluer votre bien, car il ne se vendra pas. Il n'y aura pas de visite et restera sur le marché et va vous faire perdre de l'argent. Si vous deviez confier le mandat de votre bien à une agence, je vous conseille d'aller voir plusieurs agences pour avoir une vraie estimation, de choisir celle qui vous aura fait la meilleure impression et qui détient surtout un portefeuille clients suffisant. Évitez de choisir une agence qui surestime votre bien et surtout, évitez de le mettre dans plusieurs agences, car cela veut dire que votre bien ne se vend pas.

