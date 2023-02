Immobilier : Stéphane Plaza vous dit tout sur le style contemporain, un style sobre et raffiné

À écouter Stéphane Plaza vous dit tout sur le style contemporain, un style sobre et raffiné 00:03:37

Le contemporain est un style déco qui ne cesse d'évoluer. C'est un style épuré qui traverse toutes les époques, qui repose sur la simplicité, la sophistication et la pureté des lignes, mettant en valeur les perspectives d'une pièce. C'est un style qui, par nature, se veut fonctionnel, élégant et lumineux. Et souvent, c'est un style qui peut porter à confusion avec le style moderne.

La plupart du temps, nous confondons ces deux styles de décoration qui nous paraissent similaires. Mais pour les professionnels d'intérieur, ce sont des styles distincts, bien qu'ils aient des caractéristiques communes. Il faut savoir que le facteur primordial est le temps. En effet, le style moderne est enraciné du début au milieu du XXᵉ siècle, tandis que le style contemporain implique les tendances actuelles, il est évolutif et changeant. Ces deux tendances se différencient par le fait que le moderne privilégie des lignes droites et prononcées alors que le contemporain valorise les formes plus organiques.

Le style moderne est à tendance stricte, tandis que le contemporain possède de nombreuses variantes et évolutions. Les couleurs contemporaines sont aussi au goût du jour, avec un jeu de contraste avec beaucoup de noir et blanc. Le moderne opte plus pour des couleurs enclavées comme des tons naturels et neutres.



L'acier, matériau dominant du style contemporain

Le style contemporain se trouve à mi-chemin entre les matériaux naturels et les matières innovantes. Il se démarque par son côté sobre et raffiné, le bois, le cuir, le métal se mêle aussi, ainsi que le béton ciré, au plastique moulé ou transparent et au verre qui apporte fluidité et transparence aux plus petites pièces. L'acier, résistant et facile d'entretien, se révèle être le matériau dominant du style contemporain.

Il est important de souligner que la salle à manger est l'élément majeur d'une maison, car c'est l'espace où l'on se réunit pour déjeuner. Cela doit être un lieu chaleureux, convivial et qui reflète votre personnalité aussi. Comme nous le savons, le style contemporain repose sur une approche dépouillée et minimaliste. Dans cette pièce de vie, je vous conseille donc d'opter pour une table en verre, en marbre ou noire. Le noir apporte un effet d'élégance et si vous souhaitez ajouter encore plus d'élégance, optez pour des chaises beiges ou blanches au design simple. Les meubles de votre salle à manger doivent être simples, épurés, sans courbes, ne surchargez pas la pièce de bibelots, privilégiez un beau luminaire design, une décoration murale originale et unique à la fois.

Il faut garder en tête que ceux qui rend une maison de style contemporain mémorable, c'est l'attention envers la simplicité, l'attention portée aux lignes et à l'espace ainsi que les formes géométriques. C'est un style dans l'air du temps, qui mêle design et high tech à la fois et qui crée un espace de vie décontracté, serein et confortable. Il se marie parfaitement bien dans les espaces aérés, bien éclairés, avec de grandes ouvertures, ainsi que pour des pièces ouvertes sur d'autres.

