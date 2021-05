Pourquoi ces Français ont choisi de changer de vie après le confinement

publié le 28/05/2021 à 07:15

Après un an de confinements successifs, accompagnés par l'explosion du télétravail et les périodes de remise en question personnelle qui vont avec, des milliers de Français ont opté pour un déménagement voire un changement total de vie durant l'année écoulée. Avec des réussites mais aussi parfois des expériences plus difficiles.

La pandémie de Covid-19 semble avoir même accéléré la tendance et les envies d'ailleurs, selon différentes études menées en 2020, c'est 30 à 50% des habitants des grandes villes qui nourrissent un tel projet de changement de vie (source : Obsoco 2020, La Fabrique de la Cité 2020).

Loin de l'urbanisation, du bruit, de la pollution, du manque d'espace, et souvent guidé par un envie de verdure, les villes moyennes qui accueillent ces nouveaux arrivants commencent à tenir leur revanche au détriment des métropoles.

On constate qu'il y a un engouement pour recréer du lien social Steve Partager la citation





"On ne veut plus de la vie que nos parents avaient. Du coup, ça colle pas, on n'arrive pas à se comprendre, confie Madeleine au micro de Sina Mir. Moi, si je n'ai pas ma maison à mon nom, c'est pas grave. Je veux juste qu'on ait un toit, qu'on fasse pousser nos légumes et qu'on passe du temps ensemble aussi. Je ne fais pas des enfants pour que cela soit quelqu'un d’autre qui s'en occupe.

"On constate qu'il y a un engouement pour recréer ce lien social que dans certaines grandes villes nous n'avons plus. Je ne me retrouvais plus dans Paris", explique Steve, technicien sur des spectacles, qui a repris un bar avec une bande d’amis à Saint-Laurent-sur-Sèvre, au cœur du bocage vendéen, près du Puy-du-Fou.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Immersions est le podcast de reportage de RTL présenté par Sina Mir, grand reporter au sein de la rédaction. Une plongée au cœur de l’actualité, une immersion totale pour (re)vivre un événement marquant qui s'appuie sur des sons judicieusement choisis, une ambiance forte, des témoignages puissants. Immersions, c’est aussi prendre le temps de revenir sur un événement sans trop de commentaires, en laissant de la place à la nuance pour mieux réfléchir et se laisser surprendre. Un podcast RTL Originals.