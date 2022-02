Immobilier : les trois gros changements de l'assurance emprunteur

C'est une mesure qui va sans doute changer la vie de millions de Français, certaines associations parlent même d'une décision historique. Les députés et sénateurs se sont mis d'accord vendredi 4 février pour simplifier l'assurance emprunteur, celle à laquelle vous devez souscrire pour contracter un prêt immobilier.

Premier changement, le questionnaire de santé est tout simplement supprimé pour les personnes de moins de 60 ans. Cela concerne les prêts individuels de moins de 200.000 euros, ce qui veut dire qu'un ménage peut emprunter jusqu'à 400.000 euros sans remplir devoir justifier de son état de santé. Selon le rapporteur de ce texte, plus de la moitié des prêts immobiliers actuellement en France sont concernés.

Deuxième simplification : pour les personnes atteintes d'un cancer ou de l'hépatite C, le droit à l'oubli est divisé par deux et passe alors de dix à cinq ans. Ainsi, une personne n'est plus obligée de déclarer sa maladie à l'assureur si ses traitements sont terminés depuis au moins cinq ans.

Enfin, il sera désormais possible de changer d'assurance pour votre prêt à tout moment et non plus uniquement à la date d'anniversaire. Sur ce point, l'objectif est l'ouverture à la concurrence entre banques et assureurs.