Automobile : le prix des assurances en baisse

Le prix des assurances auto va baisser et c'est grâce à la crise sanitaire. Cela n'était pas arrivé depuis 4 ans. Il faudra alors compter environ 9 euros d'économie en moyenne l'an prochain.

Première explication, l'impact du confinement et le développement du télétravail, qui ont fait baisser le trafic et les accidents de l'ordre de 18% en à peine 2 ans. Autre effet direct sur les primes d'assurance, la concurrence de plus en plus féroce entre les compagnies.

Désormais, on peut résilier plus facilement son contrat. Résultat, pour appâter les clients, les assureurs baissent leur prix. En revanche, il y a toujours de fortes disparités suivant l'endroit où vous habitez.

C'est ainsi en Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) que l'addition est la plus salée avec 717 euros par an. Soit 21% de plus qu'en Loire-Atlantique, la région où la prime est la plus basse.

Enfin, bonne nouvelle. L'an prochain, on devrait rester sur la même tendance. Autrement dit, pas de hausse en deux ans. Ce serait du jamais vu depuis longtemps, surtout après une envolée spectaculaire des tarifs de 15% entre 2015 et 2020.