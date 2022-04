Immobilier : sur quelle île métropolitaine est-il plus intéressant d'acheter sa résidence secondaire ?

Un bon moyen de passer des vacances au calme et profiter de ses proches dans un logement que l'on connaît bien. Ces dernières années, les résidences secondaires ont le vent en poupe : en deux ans, les ventes ont augmenté de 19%. Parmi les lieux privilégiés par les acquéreurs, les îles métropolitaines.

Selon une étude de Meilleurs Agents parue vendredi 29 avril, le ticket d'entrée d'achat immobilier passe du simple au double selon l'île plébiscitée. Ainsi, décider d'acheter une résidence secondaire sur l'île de Ré est le choix le plus onéreux. Il faut en effet compter 7.490€ le mètre carré pour Ré la Blanche, soit un studio de 20m² pour un budget de 150.000 euros. Les prix grimpent même jusqu'à 9.147€/m² aux Portes-en-Ré.

Au contraire, le territoire le plus accessible est la Corse, malgré une hausse des prix de 14% constatée. Sur l'île la plus vaste de métropole, le mètre carré est en moyenne à 3.433 euros, c'est-à-dire deux fois moins cher que dans le golfe de Gascogne, ce qui permet de s'offrir un 44m² pour le même budget.

Pour s'offrir un logement au calme et entouré par la mer, à Noirmoutier, Belle-Île-en-Mer ou encore Oléron, cela vous coûtera plus cher que d'acheter un bien à Marseille, la deuxième plus grande ville de France. Sur ces îles, le prix moyen s'établit en effet à 3.450 euros le mètre carré. Il faudra donc faire un petit calcul avant de trouver votre résidence pour les vacances.