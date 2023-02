Île-de-France : ces réductions offertes par votre passe Navigo

Le saviez-vous ? Votre passe Navigo ouvre le droit à des réductions et offres exclusives dans plus de 300 sites culturels de Paris et d'Île-de-France. Dans le détail, cela concerne 110 salles de cinéma, 77 musées, 77 salles de spectacle, 30 centres culturels et 17 festivals.

Les offres proposées correspondent généralement à des réductions appliquées sur le "plein tarif" de leurs entrées. C'est le cas notamment au cinéma Le Grand Rex, à l'Opéra Garnier (uniquement pour les visites), au théâtre du Châtelet ou au Musée national Gustave-Moreau.

Une ristourne de 2 euros s'applique également sur le prix du billet pour le Ballon de Paris Generali du parc André Citroën, ce qui revient à 15 euros au lieu de 17 euros. Une visite gratuite du mémorial de la Shoah est proposée le dimanche après-midi. La cinémathèque française propose, elle, une offre "une entrée payante, une entrée offerte" pour le musée Méliès. À Ivry, une boisson chaude est offerte à la Briqueterie.

Île-de-France Mobilités a réalisé une carte interactive pour retrouver toutes les réductions auxquelles vous avez droit.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info