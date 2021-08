Avec la levée progressive des restrictions sanitaires, les buffets des hôtels sont à nouveau ouverts et le site Hotels.com recrute son tout premier Chief Buffet Officer. Un nom bien compliqué qui peut faire penser à de longues études de marketing ou de commerce mais pas du tout. Derrière ce nom ce cache un job de rêve : tester le buffet du petit-déjeuner des hôtels.

"Si vous êtes un(e) passionné(e) de cuisine et que vous cherchez un job de rêve, ne cherchez pas plus loin", écrit Hotels.com sur son annonce. Tout ce que vous avez à faire pour postuler, "c’est de nous dire les trois compétences que vous possédez et pourquoi vous pensez qu'elles vous rendent parfait(e) pour le rôle", écrit encore le site.



"Si vous êtes l'heureux gagnant, vous remporterez 10 séjours à l'hôtel pour tester les meilleurs buffets, d’une valeur totale de 3.000 euros", peut-on encore lire sur l'annonce qui précise que les inscriptions se termineront le 5 septembre prochain.