Gers : le pain de la boulangerie Lombart a "le goût de la liberté"

Direction la boulangerie familiale des Lombart à Gondrin, un village du Gers : "Le goût de la liberté". La famille s’est installée dans cette petite commune de 1.200 habitants il y a une vingtaine d’années. Le fils Raphaël s’est pris de passion pour la pâtisserie. Pour l’aider, les parents ont créé une boulangerie-pâtisserie sur la place du village.

Raphaël est terriblement doué dans son labo avec ses viennoiseries, ses mousses et ses gâteaux. "Le fait de découvrir et de réapprendre tous les jours le métier, c’est créer des desserts qui feront plaisir aux clients", explique le pâtissier.

Derrière le comptoir, à la caisse, on retrouve la mère de Raphaël, Nathalie. Autrefois, elle enseignait la guitare classique. "J’ai arrêté mon activité pour accompagner Raphaël tout en gardant ma chorale. Je joue à la marchande mais ce n’est pas encore un métier !", ironise-t-elle.

La famille Lombart, propriétaire de la boulangerie "Le pain de la liberté" à Grondin dans le Gers. Crédit : RTL

Une boulangerie écologique dans l'air du temps

Régis, le père, s’est engagé de façon spectaculaire. Après une carrière d'ingénieur dans l’agroalimentaire, il aurait pu passer sa retraite à s'occuper de son magnifique verger. Bien au contraire, il s'est fait boulanger plus bio que bio en utilisant que des blés anciens. "On apprend tout seul et c’est ce qui fait l'intérêt de la vie. Et en rencontrant des boulangers, j'ai pu mieux comprendre quel type de pain je voulais proposer", détaille le boulanger.

Ce dernier s’est littéralement passionné pour les céréales à l’ancienne et confie les semences à des paysans des alentours. Régis est donc au four et au moulin. "Ce n'est pas qu'une image : la viennoiserie c’est plus d’un an de travail et 300 essais", poursuit Régis.

"Revenir au blé ancien, c’est aussi préserver l’avenir puisque ce sont des semences qui ne sont pas hybrides et qui résistent mieux à la chaleur", poursuit l'artisan, estimant que "plus le réchauffement climatique va se manifester, plus cette solution sera l'alternative unique". Avec des tours de main ancestraux et des graines qui viennent du Moyen-Âge, la famille Lombard se sent ainsi pionnière en plein dans l’air du temps.