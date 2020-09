publié le 21/09/2020 à 14:03

Direction la campagne, près de Saint-Omer, chez un artisan-commerçant qui cumule sept emplois différents. Il est, entre autres, le boulanger et l'épicier du village d'Escoeuilles, où résident 450 habitants.

Au cœur du village se trouve cette boulangerie-épicerie, dont la façade ne paie pas de mine. "Boulangerie, café, tabac, épicerie, fruits et légumes", c'est un établissement aux fonctions multiples que nous décrit son propriétaire, Bruno Catez.

"Je me suis retrouvé à travailler dans une usine, ça m'a nourri pendant 23 ans mais j'exerçais un métier que je n'aimais pas du tout", raconte Bruno. Aujourd'hui, il est ravi de se sentir plus utile, "c'est l'artisanat, c'est le contact avec les gens, pouvoir aussi me rendre utile vis-à-vis de la société".

"C'est un lieu de rassemblement et de partage", explique un client. Mais cette enseigne a besoin d'effectuer des travaux pour assurer sa pérennité. La municipalité d'Escoeuilles a accepté de se charger du financement de ce projet en rachetant les murs de l'établissement, afin que Bruno et son équipe continuent de régaler le village.

Bruno Catez et une partie de son équipe dans la boulangerie-epicerie-café. Il emploie 5 personnes (dont vendeuses et apprenti). Des méthodes de travail à l'ancienne dans un four à bois. Un commerce essentiel pour la vie du village, masque obligatoire aussi à la campagne! Bruno fabrique environ 400 pains par jour, de brioches, viennoiseries pour Escoeuilles et les communes alentours.