Gad Elmaleh raconte sur RTL à Julien Courbet comment il s'est fait arnaquer

Habitué à résoudre les problèmes de nombreux Français dans Ça peut vous arriver, Julien Courbet a eu affaire le 10 janvier dernier à un cas plutôt particulier, celui du célèbre humoriste Gad Elmaleh !

Invité de l'émission Laissez-vous tenter, qui précède Ça peut vous arriver du lundi au vendredi sur RTL, Gad Elmaleh a confié sa mésaventure à Julien Courbet lors du passage d'antenne, sur les coups de 9h30. "Au mois d'octobre, j'ai contacté une agence, on m'a donné un lien, explique d'abord l'humoriste. J'ai loué un chalet à la montagne pour inviter toute ma famille. 12 personnes étaient dans l'attente de partir à la neige".

"J'ai payé la totalité et on m'a dit qu'on allait se rappeler pour préparer mon arrivée... J'ai envoyé un mail, mon fils voulait savoir si on pouvait emmener notre chien. La dame m'a dit pas de problème", continue Gad Elmaleh.

Téléphone, mail, site internet... Tout a disparu

Mais quelques jours avant de partir, le cauchemar débute. "Deux semaines avant, j'envoie un autre mail, et ce mail me revient me disant que l'adresse de la personne est fausse. J'appelle, et on me dit que le numéro n'existe plus. Je vais alors sur le site. Le site n'existe plus, ils ont disparu de la circulation".

Pour autant, Gad Elmaleh n'en perd pas le sourire et sa bonne humeur. Bien qu'intrigué par cette situation, Julien Courbet lui donne alors un conseil pour se faire rembourser : "Sur votre spectacle en Alsace, vous rajoutez 2 euros par ticket, et vous rentrerez rapidement dans vos frais...", ironise l'animateur, déclenchant les rires de tout le studio. "A condition d'arrêter les jauges alors", lui rétorque Gad Elmaleh pour conclure.