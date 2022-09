La contribution à l’audiovisuel public, aussi appelée "redevance télé" a été supprimée cet été "pour soutenir le pouvoir d'achat". Cette taxe, d'une valeur de 138 € en France métropolitaine et de 88 € en Outre-Mer, était jusque-là adossée à la taxe d'habitation. De ce fait, les personnes mensualisées ont reçu, ce mardi 6 septembre, un remboursement de la part de la direction générale des finances publiques (DGFiP), correspondant aux sommes déjà versées.

Ce remboursement concerne six millions de foyers sur les 27 millions qui s'acquittent chaque année d'une taxe d'habitation. Il s'agit des personnes qui étaient mensualisées et qui n'ont plus, à partir de cette année, de taxe d'habitation à payer. Ce remboursement a été effectué automatiquement, mais peut mettre quelques jours à apparaitre. "Il sera identifiable avec comme émetteur 'DGFIP FINANCES PUBLIQUES' (pour Direction générale des finances publiques) et la mention 'REMB. EXCD. IMPOT'", précise l'organisme collecteur.

Pour les personnes ayant toujours à s'acquitter d'une taxe d'habitation, les prélèvements effectués au titre de la contribution audiovisuelle seront déduits de la somme due. S'il y a un trop-perçu, les contribuables se verront, eux aussi, créditer de la somme correspondant "au début du mois d’octobre (pour les taxes d’habitation dues au 15 novembre) ou au début du mois de décembre (pour les taxes d’habitation dues au 15 décembre)".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info