Fin de CDD : il attend le paiement de ses congés payés depuis plus d'1 an

Suite à un licenciement pour inaptitude en 2020, Laurent décide de faire des missions d’intérim avant sa retraite. Une agence le met en contact avec un centre pénitencier pour un contrat à durée déterminée (CDD). Il y travaille en tant qu’adjoint technique contractuel entre le 2 mars et le 31 décembre 2020. Mais Laurent est obligé de prendre un arrêt pour rechute de maladie professionnelle à partir du 20 juillet.



Reconnu en tant que travailleur handicapé avec maladie, il a tout de même le droit à ses congés payés durant ses arrêts. Malheureusement, son arrêt de travail qui devait durer 3 mois s’allonge à 6 mois.

Depuis, il fait les démarches pour que l’on lui paye en totalité les congés que l’on lui doit. Mais après de multiples courriers, appels et mails, son dossier n'avance pas. Il n’a plus de nouvelles depuis plus d'un an.



"Je n'ai pas de réponse depuis début janvier 2021"

Ne sachant plus quoi faire, Laurent a voulu demander de l'aide à Julien Courbet. "Personne ne me répond clairement, on me dit que mon dossier est en cours de traitement mais je n'ai pas de réponse depuis début janvier 2021", explique Laurent désemparé en direct dans "Ça peut vous arriver".

Conséquences, à la retraite depuis le 1er mars, Laurent doit continuer à travailler car il n’a pas assez pour s'arrêter totalement. Donc toucher ces congés payés l’aiderait beaucoup. Il a quand même travaillé 5 mois dans une maison d’arrêt en période COVID donc il attend d’être rémunéré entièrement. Il souhaite qu'on lui paye les congés payés de son contrat entre le 2 mars et 31 décembre.

