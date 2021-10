Facebook : une nouvelle arnaque sur les trottinettes à 2 euros

Cette nouvelle escroquerie vise en priorité les plus jeunes. Une publicité prétendument publiée par le compte officiel de la marque Darty promet aux utilisateurs de Facebook "d'énormes remises" pour s'offrir une trottinette électrique Segway, la "Ninebot KickScooter", pour la modique somme de 2 euros.

Ce modèle de trottinette est habituellement vendu entre 400 et 500 euros selon nos confrères de PhonAndroid, qui ont débusqué cette arnaque. Mais les escrocs prétendent que cette offre incroyable est le fruit d'un partenariat. “En raison du partenariat Darty & Segway, nous avons décidé de vous donner la possibilité d'obtenir une trottinette Ninebot ES2 pour 1,99 € ! Répondez à quelques questions pour avoir une chance de gagner.”

Les utilisateurs sont ensuite invités à cliquer sur un lien où, de fil en aiguille, il leur est demandé de renseigner leurs informations personnelles et surtout leurs coordonnées bancaires. Pour rendre la supercherie la plus réaliste possible, de faux comptes ont été créés pour réagir aux posts de la page, intitulée "Darty France". Ainsi, on peut voir de faux utilisateurs prétendre qu'ils ont bel et bien gagné la trottinette en question. Certains vont même jusqu'à publier des photos de leur prétendue acquisition.