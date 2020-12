Euro : comment profiter du bon taux de change ?

publié le 04/12/2020 à 15:48

Avec un dollar en pleine chute et un euro fort, la crise sanitaire aura creusé l'écart entre les deux monnaies, et offert, le 2 décembre, un taux de change de 1 euro pour 1,21 dollar, une première depuis plus de deux ans et demi.

Un bon taux de change n'est pas nécessairement quelque chose de positif, et la Banque centrale européenne (BCE), par l'intermédiaire de sa présidente Christine Lagarde, a d'ailleurs indiqué être "attentive" face à l'appréciation de la monnaie.

Pour les consommateurs, un bon taux de change peut avoir ses avantages pendant un temps. L'indice des prix à la consommation dans la zone Euro avait d'ailleurs baissé de 0,5% en septembre, avant de remonter très légèrement en octobre. Une baisse particulièrement notable dans le secteur de l'alimentation (-0,5%) et l'énergie (-0,7%).

Les produits importés, souvent trouvés en grande surface, deviennent particulièrement intéressants à acheter avec une monnaie forte. Le prix de l'essence peut aussi descendre quelque peu, le pétrole étant négocié en dollars.

Autre moyen de profiter de la situation : acheter ses produits directement en dollars, via des vendeurs américains, en passant par exemple par les branches américaines de sites comme EBay ou Etsy.

Un risque pour les entreprises

Une monnaie trop forte peut cependant avoir des conséquences néfastes pour une économie, en particulier pour les entreprises.

Si les importations de produits étrangers deviennent avantageux pour les consommateurs, il devient plus compliqué pour les acteurs économiques d'exporter, leurs produits devenant mécaniquement plus chers sur le marché mondial.