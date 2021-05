États-Unis : pourquoi la nouvelle allocation chômage de Biden fait polémique

publié le 10/05/2021 à 09:05

Une polémique monte aux États-Unis : le pays serait frappé par la maladie française à cause des allocations chômage mises en place par Joe Biden. Tout est parti de chiffres publiés vendredi 7 mai : 266.000 emplois seulement créés au mois d'avril en Amérique, alors qu'on en attendait près d'un million. Et puis surtout, alors que des millions d'entreprises se plaignent de ne pas parvenir à recruter.

Il n'en fallait pas plus pour que l'opposition, les Républicains, les organisations patronales et aussi plusieurs États fédérés ne crient haro sur l'indemnité de chômage exceptionnelle qui vient d'être prolongée par le nouveau président. Ces 300 dollars par semaine, ça fait 1.200 euros par mois qui s'ajoutent au chèque d'un peu plus de 1.000 euros reçu par chaque ménage. Le Wall Street Journal, journal conservateur économique, résumait les critiques dans un édito vengeur en disant : "Vous savez quoi ? Quand on paye les gens à ne pas travailler, et bien, c'est exactement ce qu'ils font."

Cela veut-il dire que les Américains ne se donneraient plus la peine de chercher du travail ? En fait, c'est ce que disent les critiques qui estiment que Biden est en train de transformer les États-Unis en pays socialiste européen. En un mot, la France, avec son chômage persistant, quelle que soit la météo économique. Le taux de chômage américain a d'ailleurs remonté le mois dernier à 6,1%.

Du coup, en Caroline du Nord, en Floride, on a réinstauré les contrôles de recherche d'emploi pour les bénéficiaires de ce chômage exceptionnel, contrôles qui avaient été suspendus pendant le confinement. Dans le Montana, on a carrément interrompu le versement de l'aide de 300 dollars. Et puis, on a mis en place un bonus de 1.200 dollars pour tous ceux qui reprennent le travail.

Ces critiques sont justifiées ? Cela serait aller un peu vite en besogne que de les suivre. Tout d'abord, c'est vrai que les chiffres mensuels sont volatils. Un seul indicateur n'est pas toujours significatif, à la hausse comme à la baisse. D'ailleurs, comme toujours, c'est la tendance qui compte. On en saura donc plus le mois prochain. Ensuite, il est probable qu'en effet, de nombreux parents, les femmes en particulier, ne soient pas revenus sur le marché du travail malgré les offres. Non pas parce qu'il touche une allocation, mais parce que les écoles n'ont pas toutes rouvertes et où elles sont collées à la maison pour garder leur progéniture.

Mais cela voudrait-il dire que l'emploi va reprendre lorsque la crise Covid sera derrière nous ? Écoutez, on peut l'espérer, mais cette affaire révèle un problème plus vaste qui touche la plupart des pays. La très forte reprise qui est à l'œuvre, soutenue par les massifs programmes de dépenses publiques, bute sur la pénurie de ressources : des ressources physiques (avec pénuries de matières premières, les métaux, par exemple, les composants semi-conducteurs) mais aussi, et c'est nouveau, les pénuries de ressources humaines.

Il y a 8 millions d'Américains en moins qui travaillent par rapport à février 2020, alors que la croissance est repartie à fond. Du coup, les employeurs proposent des salaires à la hausse. Le salaire horaire moyen américain a pris 8,4% le mois dernier par rapport à l'année précédente. C'est énorme. Mais il y a aussi des pointes à plus 16,8 pour cent dans le commerce sur un an et plus, 19,2% dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Pas si facile que ça de gérer la reprise.