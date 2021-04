Amazon : Jeff Bezos soutient une hausse de l'impôt sur les sociétés

publié le 07/04/2021 à 02:39

"Nous soutenons une hausse de l'impôt sur les sociétés", a assuré le fondateur d'Amazon Jeff Bezos mardi dans une déclaration publiée par son groupe sur Twitter, quelques jours après que Joe Biden s'est plaint qu'Amazon ne paye pas d'impôts sur les bénéfices.

Le président américain souhaite augmenter les impôts des Américains les plus riches et sur les sociétés, notamment pour financer un plan d'investissements de quelque 2.000 milliards de dollars dans les infrastructures. Il a assuré mercredi dernier qu'il n'avait "rien contre les millionnaires et les milliardaires" tout en critiquant les "plus grandes entreprises du monde, dont Amazon".

"Nous soutenons la vision du gouvernement de Joe Biden qui veut faire des investissements audacieux dans les infrastructures américaines", a affirmé Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde avec une fortune estimée à plus 188 milliards de dollars selon Forbes. "Nous avons hâte de voir le Congrès et le gouvernement se réunir pour trouver une bonne solution, qui soit équilibrée et maintienne ou même fortifie la compétitivité américaine", a-t-il ajouté.