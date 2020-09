Épargne salariale : un déblocage peut-il améliorer le pouvoir d'achat ?

publié le 04/09/2020 à 09:14

Les Français ont mis près de 100 milliards d'euros de côté sur des livrets A, des assurances-vie ou sur leurs comptes courants au cours des 6 derniers mois à la faveur du confinement. Il est intéressant de noter ce qui se passe sur le livret A depuis le début de l'année, alors que le taux de rémunération est à 0,5%.

Nous avons mis 9 milliards et demi pendant le confinement sur nos livrets A, et 8 milliards et demi depuis le déconfinement. Le problème n'est donc pas l'épargne, mais plutôt la confiance, et donc la consommation. Le déblocage de l'épargne salariale n'aurait pas d'impact sur cette dernière, pas plus que sur le pouvoir d'achat.



Si le gouvernement permet le déblocage de l'épargne salariale, qui représente 130 milliards d'euros, l'argent va simplement se retrouver sur un autre produit d'épargne. À la décharge de Jean Castex, c'est un vieux réflexe des gouvernements en période de crise. Nicolas Sarkozy l'a fait en 2008, de même que François Hollande en 2013. La dernière fois, la mesure avait gonflé les Livrets de Développement Durable. C'est exactement ce qui va se reproduire cette fois-ci.

Quelle somme en moyenne pour l'épargne salariale ?

On a coutume de dire que l'épargne salariale est un 13ème mois. Le montant moyen est de 1.400 euros et 4 millions de salariés en bénéficient aujourd'hui. Cet argent ne pourrait pas servir dans l'achat d'électroménager ou pour acheter une voiture car ceux qui profitent aujourd'hui de l'épargne salariale sont plutôt des salariés de grandes entreprises en CDI.

Autrement dit, ce sont ceux qui ont déjà les moyens d'épargner, et qui ont déjà placé les 100 milliards de côté. Cela ne change rien pour 1 Français sur 2 qui travaille dans une PME et qui n'y a pas accès.

La participation et l'intéressement pourraient en revanche bientôt concerner tous les salariés. Le projet de loi est défendu par Olivia Grégoire. C'est amusant, parce que l'esprit d'une généralisation de l'épargne salariale, c'est justement d'offrir une épargne de long terme à tous les salariés, pas des primes à la petite semaine.

Nous avons besoin d'épargne de long terme pour soutenir les grands projets industriels et l'économie française. Dans ces conditions, ça n'a aucun sens d'autoriser un déblocage de cette épargne pour remplir le chariot du supermarché. Surtout si ça part sur un autre produit d'épargne à la fin.

Le plus : les Français veulent presser les entreprises en matière d'environnement.

81% des Français estiment qu'il faudrait exiger des engagements environnementaux à toutes les entreprises pour qu'elles puissent toucher des subventions publiques. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP réalisé pour le Forum de Giverny qui se déroule vendredi 4 septembre. C'est un événement consacré à la politique sociale et environnementale des entreprises.

C'est aussi une réponse aussi au plan de relance annoncé la veille, et à la Convention citoyenne.

La note : 11/20 aux impôts

Sans surprise, la France reste la championne du monde des impôts dans le classement de l'OCDE devant le Danemark et la Belgique. En 2018, les prélèvements fiscaux représentaient 46,1% de la richesse du pays. Le chiffre est tout de même en très légère baisse, d'où le 11/20.