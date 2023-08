Inflation : peut-on espérer une réduction des prix alimentaires avant mars 2024 ?

Des courses (toujours) trop chères avec une hausse des prix alimentaires de près de 13% en un an. Conséquence : distributeurs et industriels ont été convoqués ce mercredi 30 août, à Bercy, par Bruno le Maire. Invité de la matinale de RTL, Thierry Cotillard, le président du Groupement Les Mousquetaires, a été clair pour une baisse globale des prix, mais pas avant mars prochain.

Mais d'ici là, les consommateurs peuvent espérer quelques bouffées d'oxygène. À la fin de l'hiver et au printemps, des réunions "inflation" comme celle-ci avaient eu lieu à Bercy. Elles avaient débouché sur un engagement de près de 40 industriels à baisser les prix d'un millier de produits. Autre avancée obtenue à l'époque : le trimestre anti-inflation a été finalement prolongé jusqu'à fin 2023.

En cette rentrée 2023, le ministre de l'Économie va demander aux industriels et autres distributeurs de faire davantage d'efforts avec plus de prix réduits sur plus de produits, l'idée étant d'avoir une nouvelle respiration sur le ticket de caisse avant la fin des négociations commerciales, en mars prochain. Ou (peut-être) avant, car l'un des points de cette réunion a porté sur une anticipation de ces discussions pour fixer les prix.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info