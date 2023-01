ENQUÊTE RTL - Le prix des voitures d'occasion a augmenté de près de 17% en un an

Depuis un an, l'addition est de plus en plus salée pour les achats de véhicules d'occasion. Un marché qui a représenté 5,26 millions de transactions l’an dernier. Pour vous aider à faire votre choix, RTL va donc prendre, régulièrement, le pouls de ce marché avec une dizaine de modèles.

Ceux-ci figureront parmi les plus demandés : de la Dacia Sandero à la Renault Clio, en passant par la Volkswagen Golf, des SUV aux hybrides comme la Toyota Yaris, ou encore les voitures électriques avec la Renault Zoé ou encore la Tesla.

Nous allons suivre comment leurs prix évoluent au fil des semaines, région par région, grâce aux données recueillies par Autovizat, qui s'appuie sur les annonces du site de la Centrale. Soit plusieurs millions par an. Nous verrons si les modèles de moins de 8 ans sont toujours aussi demandés avec une grosse inflation à la clé.

Ainsi, comptez aujourd'hui près de 13.500 euros pour une Clio d'occasion de moins de 8 ans et plus de 25.000 euros pour un SUV type Peugeot 3008. Soit respectivement +11 et 15% d'augmentation en un an. Plus que l'inflation, on explose les compteurs puisque la hausse moyenne a frisé les 17% (16,7%) entre janvier 2022 et janvier 2023. Du jamais vu.

