ÉDITO - Pourquoi 2023 ne s'annonce pas mieux que 2022 sur le plan économique

Quand on lit les prévisions, on a envie de rester en 2022 et on a du mal à se souhaiter une bonne année 2023. L'inflation va continuer à augmenter : 7% sur l'année. Le pouvoir d'achat va s'effriter. Et la croissance va ralentir assez nettement. On ne va pas chuter lourdement mais ça va freiner. 2023 sera peut-être la fin de la séquence Covid + Ukraine.

Pourtant, 2022 n'a pas été une année faste non plus. C'est vrai, on a souffert. On s'est fait du souci. On va sans doute terminer sur une croissance en repli de 0,1% dit l'INSEE. Mais on va finir avec une croissance de 2,5% sur l'année. C'est évidemment beaucoup moins que l'an dernier (+6,8%) mais c'était un rebond technique après l'année 2020 confinée. Une croissance de 2,5%, on n'avait pas connu ça depuis 2004. L'an prochain, les prévisions nous annoncent un petit 1% qui correspond au rythme qu'on connaissait avant COVID.

Mais pas de récession au programme. Ce qui fait dire à Bercy que même si on est fragile, on ne s'effondre pas. À la différence des prévisions sur l'Allemagne, notre premier partenaire et la première économie européenne qui, elle, devrait plonger l'an prochain.

Tout ce qui nous a fait peur en 2022 va se réaliser en 2023

En réalité, tout ce qui nous a fait peur en 2022 va se réaliser en 2023. Sur la hausse des prix : elle nous a effrayé toute l'année parce qu'on a vu les aliments s'envoler (+12%) mais les autres secteurs qui nous faisaient trembler ont été protégés : l'électricité, le gaz, l'essence. Tout ça va cesser l'an prochain. Et l'inflation moyenne qui est à 6,2% en ce moment, va atteindre 7%.

Pas de pause sur les hausses de prix. 66% des entreprises annoncent déjà qu'elles vont augmenter leurs tarifs l'an prochain. Il faudra attendre le printemps pour que ça se calme un peu. Mais ce sera une pause en trompe-l'œil puisqu'on comparera avec des mois de 2022 où les prix avaient décollé.

Le pouvoir d'achat va diminuer

Notre pouvoir d'achat va diminuer, parce que le paradoxe (et là j'entends déjà les tartines qui vont tomber dans le bol !), c'est que le pouvoir d'achat des français a progressé cette année. En 2022, il y a eu des hausses de salaires plus importantes que d'habitude... et plus précoces, au fil de l'année.

En moyenne, +3,5%. Il y a eu la fin de la taxe d'habitation, de la redevance télé. Il y a eu les hausses du SMIC et d'un certain nombre de prestations sociales et des aides carburants, chauffage, rentrée scolaire, primes Macron, rémunération du livret A... tout ça a amélioré nos finances même si je sais parfaitement que personne ne s'en est vraiment rendu compte.

Et tout ça se termine en 2023. En partie. La ristourne à la pompe, le gel des prix du gaz, le bouclier à 4% sur l'électricité. Notre pouvoir d'achat devrait donc baisser de 0,6%, l'an prochain.

