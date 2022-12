ÉDITO - La dette publique française se rapproche de la barre des 3 milliards d'euros

Lenglet-Co and You du 21 décembre 2022

La dette publique française s'approche tout près d'une barre symbolique impressionnante. Si la France continue à ce rythme, au prochain trimestre, nous serons pile-poil à 3.000 milliards d'euros. Sur les trois derniers mois, la dette a donc progressé de 40 milliards d'euros. Mais comment expliquer cette hausse de la dette ?

Le gouvernement a apporté un soutien budgétaire massif principalement aux ménages, pour contrer l'inflation. Pourtant, les recettes fiscales sont très dynamiques en 2022. Elles auraient dû permettre de dépenser tout en faisant baisser la dette. Mais la France a été bien au-delà, et la dette, mesurée en points de PIB, ne baisse qu'à la marge.

En 2019, avant l'arrivée de la pandémie et de la crise énergétique, 17 pays européens sur les 27 membres de l'UE avaient un excédent budgétaire. La France était en déficit, tout en bas du classement, avec la Roumanie, avec un trou budgétaire de plus de 3% du PIB. Il a évidemment fallu faire face aux crises, mais contrairement aux autres pays, nous partions d’une situation dégradée, malgré la croissance de l’époque. En fait, quand il y a des crises, nous dépensons. Et quand il n’y en a pas, nous dépensons aussi.

Est-il possible de faire baisser la dette ?

Tous nos voisins ont connu exactement les mêmes crises que nous avec l'épidémie et les conséquences de la guerre d’Ukraine sur le prix du gaz et de l’électricité, avec les dépenses qui ont suivi. Et pourtant, alors que la dette française progresse de 16 points de PIB sur la période 2019-2022, celle de la Suède, elle, diminue de 3 points, de 0,7 au Portugal et de 12 en Irlande !

Ces pays ont-ils trouvé la recette magique ? La croissance du PIB peut aider. L'inflation aussi avec la hausse des recettes fiscales. Les montants de TVA sont en effet proportionnels aux prix à la consommation. Affecter ces gains au remboursement de la dette, plutôt qu'à des dépenses nouvelles, est l'une des clés pour se désendetter. L’autre point, c’est la réduction des dépenses, les économies budgétaires.

Et il n’y a pas besoin de chercher bien loin pour en trouver des exemples, en France même, dans le secteur public. Par exemple, Cannes a réduit sa dette de 5 millions en 2022, et de 65 millions depuis 2014 sans augmenter les impôts mais en réduisant les dépenses de fonctionnement.

Si l'État avait fait un effort comparable, 78 milliards de dettes auraient disparu cette année. Autre exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes a fortement réduit ses dépenses de fonctionnement. Le bilan est positif avec des investissements en hausse, une légère baisse des emprunts et une capacité de désendettement considérablement améliorée.

