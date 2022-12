ÉDITO - Royaume-Uni : pourquoi une grève paralyse le pays

Lenglet-Co and You du 19 décembre 2022

Le Royaume-Uni s'apprête à vivre une semaine de paralysie presque complète. L'incroyable plongée de notre grand voisin britannique se poursuit avec, cette fois-ci, un épisode social. Cette semaine, les infirmières, les ambulanciers, la police des frontières, les services postaux, les chemins de fer, les avocats et les fonctionnaires de la justice seront en grève. Quant au personnel de l’enseignement, s’il a interrompu son mouvement social, c’est tout simplement parce que ce sont les vacances.

Ces grévistes réclament des augmentations de salaire à deux chiffres pour compenser une inflation à deux chiffres. Les chiffres officiels de la hausse des prix au Royaume-Uni approchent les 11% annuels, soit quasiment le double de l’inflation que nous connaissons en France. Et comme en France, l’alimentation connait une envolée bien supérieure à l’indice officiel. Quant à l’énergie, le prix a été multiplié par quatre, car le blocage des tarifs n’a été mis en place que tout récemment.

Jusqu'ici, le gouvernement répond avec fermeté. Il compte même mobiliser 1.200 militaires pour remplacer les ambulanciers et les fonctionnaires postés aux frontières. Cette décision a fait grincer des dents des responsables militaires. Ils estiment qu’ils ont d’autres choses à faire pour la nation que de se substituer aux grévistes. Le problème de Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre, c’est qu’il n’a guère de marges de manœuvres budgétaires pour répondre aux demandes des syndicats, qu’il accuse de vouloir "voler" le Noël des Anglais en leur compliquant la vie, notamment à cause des transports.

Les caisses sont-elles vides ?

Sur le plan financier, le pays est sur la corde raide. Il y a trois mois, le précédent gouvernement, celui de Liz Truss, avait annoncé un programme de baisse d’impôts et de dépenses nouvelles. Ces choix ont provoqué une crise sur les marchés financiers, ceux qui prêtent l’argent au pays, avec l’explosion des taux d’intérêt, et la chute de la monnaie, la livre sterling. Tout cela a carrément contraint le gouvernement à démissionner. Les successeurs veulent éviter une telle mésaventure. D’où leur prudence sur les augmentations du personnel public. En fait, ils sont coincés entre la crise sociale ou la crise financière. Avec le risque de subir les deux à la fois.

L'année 2023 se profile mal. Le Royaume-Uni est déjà le seul des grands pays qui n'a pas retrouvé le niveau de PIB d'avant la crise Covid. En plus, dans ce pays où la plupart des ménages sont propriétaires de leur logement avec un crédit immobilier, les taux d’intérêt ne sont pas fixes. Autrement dit, lorsque la Banque d’Angleterre augmente ses taux d’intérêt, le montant des mensualités augmente. Et c’est exactement ce qui se passe. Les Britanniques sont étranglés par l’inflation, par la hausse des crédits. Ils n’ont plus de trains ni un service de santé qui fonctionne. Pour faire bonne mesure, le gouvernement vient de relever les impôts et de couper dans les dépenses pour plus de 50 milliards. Certains économistes anticipent, pour 2023, la plus forte chute du pouvoir d’achat depuis 70 ans.

