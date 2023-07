ÉDITO - La chute du "Roi Diesel"

La chute du "Roi Diesel". 13,4% de part de marché pour les véhicules neufs diesel vendus en juin au niveau européen contre 15% pour les voitures électriques. Il y a de grandes chances que la majorité de ceux qui nous écoutent en ce moment aient grandi pendant le Règne de Gazole 1er. Un royaume qui n'a cessé de grossir depuis 50 ans.

Tenez, je vous replonge en 1981. La Renault 18 est enchainée au milieu d'une arène antique. Elle vrombit, enclenche les vitesses et finit par se libérer des chaînes pour partir comme un cheval fougueux. Le diesel triomphe, démontre sa force. Il est en pleine montée en puissance à ce moment-là.

L'essor des moteurs diesel remonte aux années 70/80. Avant ça n'existe pas vraiment. C'est un carburant pour les camions Berliet, pour les tracteurs des agriculteurs. Côté voitures, c'est le carburant des taxis. Au début des années 70, le gazole a très mauvaise réputation : ça pue, ça fait du bruit, ça rend les gens malades. Les femmes ne veulent pas en entendre parler.

Le changement survient avec le choc pétrolier de 73 qui va tout changer. Parce que l'activité économique a besoin d'un carburant pas cher pour continuer à faire tourner le pays. Et à l'époque, le diesel étant réservé aux professionnels, il bénéficie d'une fiscalité moins élevée. C'est ce qu'on appelle les "taxes brunes" et ça représentait encore (quand on est passé à l'euro) 20 centimes de moins sur un litre. Qui plus est, les moteurs diesel consomment en moyenne 20% de moins. C'est une réponse à la crise du moment. Et les autorités se disent que ce qui profite aux camionneurs, aux paysans ou aux pêcheurs peut très bien profiter aux particuliers.



Les constructeurs français et allemands et notamment Peugeot et Audi vont se spécialiser sur ce type de moteur. (D'ailleurs, aujourd'hui encore, les ventes de véhicules diesel progressent en Allemagne). Ce sont des moteurs de grosses rouleuses et de grosses berlines pour commencer, ce sont les 504 des VRP dans ces années-là. À partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, les courbes se croisent et le parc automobile français devient majoritairement dieselisé. Le gazole représente encore 73,5% de la consommation de carburant en France et 2 voitures sur 3.

L'environnement et le "diesel gate" ont eu raison du diesel

Le roi Gazole 1er s'est fait décapité deux fois. Par les défenseurs de l'environnement et par le "Diesel Gate". En 2010/2012 : on met encore en place des bonus écologiques qui prennent en compte les émissions de CO2 uniquement. Les moteurs diesel en émettent moins que les moteurs essence puisqu'ils consomment 20% de carburant en moins. Ils sont donc "bonusés" et vous retrouvez des Twingo diesel sur nos routes, ce qui est une aberration totale.

Dans le même temps, on rapproche la fiscalité du diesel et de l'essence pour réduire l'avantage "prix" du diesel. Et on commence à écouter les écologistes qui parlent du MOX, de particules fines, du danger pour la santé dans les villes. Le "diesel gate" vient définitivement ternir l'image.

Il va maintenant falloir du temps. C'est une longue agonie pour Gazole 1er. Le parc compte 36 millions de voitures particulières en France... On en renouvèle 6% tous les ans. Ce qui est certain, c'est que la consommation de carburant va continuer à diminuer en volume au profit de l'électrique.

Mais les constructeurs auto comme Carlos Tavares restent prudents avec les véhicules électriques car ils se souviennent des bonus des années 2010 qui les ont poussés à faire du diesel avant de devoir rétropédaler. Dans les années 70/2000, on a ignoré les risques environnementaux du Diesel pour fournir un carburant pas cher. Aujourd'hui, on ignore un peu les problèmes de ressources des terres rares et de recyclage des batteries pour pousser les constructeurs vers les modèles électriques. Qu'est-ce que les responsables politiques diront dans 10 ans ? C'est ça la question que pose Carlos Tavares à longueur d'interviews.