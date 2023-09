ÉDITO - iPhone 15 : Apple "défie les lois de l'économie", explique François Lenglet

Apple, le constructeur informatique, présente ce soir la quinzième version de son téléphone star, l’iPhone. Il devrait y avoir quelques nouvelles fonctionnalités secondaires, comme un zoom sur l’appareil photo, une puce électronique un peu plus rapide et de nouveaux matériaux sur certains modèles. À la demande de Bruxelles, le chargeur sera standardisé, avec le câble USB-C.

Ces fonctionnalités n’améliorent l’iPhone 15 qu’à la marge. Elles améliorent la marge financière, car l'objectif est d’améliorer les résultats de l'entreprise, en maintenant le désir du consommateur pour les nouveautés, ce qui permet d’augmenter les prix. Chaque année, Apple présente une nouvelle version, avec de nouvelles couleurs et quelques signes distinctifs pour qu’il soit identifié par les autres.

Cette stratégie est au cœur de la motivation d’achat, en étant envié par les autres. En exploitant ce travers de l’âme humaine, Apple a construit l’entreprise la plus puissante du monde. Elle vaut 2.600 milliards d’euros en bourse, soit sept fois ce que vaut LVMH. Elle a vendu plus de deux milliards de téléphones depuis la sortie du premier terminal, en 2007. Sur le dernier trimestre, les profits nets représentent 25% du chiffre d’affaires.

La prospérité d'Apple peut-elle durer ?

Pour la première fois, des nuages se profilent. Même si Apple est sur le point de dépasser Samsung pour devenir le premier mondial du secteur, les ventes d’iPhone ont légèrement reculé sur la dernière période. De surcroît, le gouvernement chinois vient d’interdire l’utilisation de l’iPhone pour tous ses officiels et fonctionnaires, par crainte de l’espionnage américain. Dans la foulée, Apple a perdu 200 milliards en bourse.

Apple souffre de la guerre entre la Chine et les États-Unis. La décision de Pékin va avoir un impact sur les ventes en Chine, qui comptent pour 20% des ventes totales. Cette guerre commerciale et technologique se traduit aussi par des relocalisations du constructeur américain, en Inde et au Vietnam, alors qu’il avait construit en Chine de remarquables chaînes d’approvisionnement pour les composants de l’iPhone, venant d’une dizaine de pays, assemblés dans de gigantesques ateliers avec plusieurs centaines de milliers d’ouvriers.



L'influence d'Apple dans le monde

Le succès d’Apple s’est échafaudé grâce à la mondialisation et au rapprochement de la Chine et des États-Unis. Désormais, une autre époque commence, avec une nouvelle équation stratégique, puisqu'il va falloir faire sans la Chine. L'iPhone reste néanmoins le produit le plus diffusé dans le monde. En général, les industriels qui ont autant de succès augmentent leur prix, ce qui crée des opportunités aux concurrents pour s’installer et croitre.

Par conséquent, les monopoles privés ne durent jamais. Un jour ou l’autre, ils sont renversés par la concurrence. Apple a décidé de défier cette loi de l’économie, grâce à l’innovation permanente, qui lui permet à la fois d’augmenter ses prix et ses parts de marché. Prochaine étape mardi 12 septembre à 19 h, avec le lancement du dernier-né, qui a l’obligation de convaincre.