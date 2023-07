Quel avenir pour Casino ? Le groupe de distribution est dans la tourmente. Deux groupes de repreneurs ont fait leur offre. Lundi, le titre a été chahuté à la bourse. La chute libre n'en finit pas, comme si le parachute Casino avait un trou en plein milieu. Pour être honnête, on a de plus en plus de mal à voir comment l'atterrissage pourrait se passer sans de gros dégâts. Quasiment 6 milliards et demi d'endettement net pour Casino et 3 milliards pour sa maison-mère Rallye. On a l'impression vertigineuse de voir le trou s'agrandir à vue d'œil, un peu plus tous les jours.

Lundi, Casino Guichard a frôlé les 20% de chute dès l'ouverture à 9h. Il s'est repris ensuite pour finir en repli de 3,34%. Mais il avait déjà dégringolé de 50% la semaine dernière et l'action valait 14 euros en octobre 2022 contre moins de 4 euros aujourd'hui. Le groupe est englué dans sa dette et ne parvient plus à honorer les dépenses courantes. La semaine dernière, on a compris que cette institution de Saint-Étienne, créée il y a 125 ans par Geoffroy Guichard, allait devoir trouver de nouveaux actionnaires, que l'action allait être diluée, c'est-à-dire que sa valeur serait divisée très fortement ce qui explique la chute en bourse.

Lundi, le groupe était obligé d'annoncer qu'il ne pourrait pas payer ses créanciers lors des échéances à venir et cela risque d'inquiéter à terme les fournisseurs. Jusqu'ici, même si le groupe payait mal ou avec du retard, les fournisseurs avaient toujours accepté de livrer les magasins. Là, ça va devenir problématique. Casino a annoncé qu'il allait demander des "délais de grâce" (le terme est un peu humiliant) pour geler certains remboursements sans décourager les repreneurs potentiels.

Quels repreneurs ?

Avec un tel portrait, certains ont déjà jeté l'éponge : In Vivo par exemple. D'autres ont fait leurs emplettes : Intermarché a déjà racheté des magasins. Et d'autres ont manifesté leur intérêt. Du beau monde. Ils avaient jusqu'à lundi soir minuit pour se manifester. Premier candidat, un binôme, le tchèque Kretinsky (qui se porte candidat sur à peu près tous les beaux dossiers industriels français). Il a déjà racheté les centrales à charbon de Gardanne et Saint-Avold, l'empire de l'édition Editis, quelques journaux, 25% dans la Fnac-Darty... Il a déjà 10% de Casino. Il est associé à Marc Ladreit de Lacharrière, un de nos milliardaires discrets mais très influent, qui détient 12% de Casino. À eux deux, ils veulent renflouer Casino à hauteur de 900 millions d'euros.

Et en face, on a un trio très connu aussi, présent dans beaucoup de dossiers capitalistiques du moment : Xavier Niel (fondateur de Free), le banquier Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari qui a investi notamment dans les surgelés Picard pour relancer l'enseigne et qui possède des magasins Casino sous franchise. Eux veulent bien injecter 300 millions d'euros et ils demanderaient aux créanciers de Casino (ceux à qui le groupe doit de l'argent) de devenir actionnaires au lieu de débiteurs.

Le groupe emploie 200.000 personnes dans le monde dont 50.000 en France. Une galaxie de marques qui animent nos centres-villes : Casino, Monoprix, Leaderprice, Franprix.