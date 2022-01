ÉDITO - Automobile : malgré la pandémie, les marques de luxe ne se sont jamais aussi bien portées

5586 Roll’s Royce vendues en 2021, un record en 117 années d’existence de la prestigieuse marque d’automobile britannique, désormais sous le contrôle de BMW. La marque a été portée par le SUV Cullinan, une sorte de tank dont la calandre est surmontée bien sûr de la fameuse statuette « spirit of ecstasy », l’emblème iconique.

Comptez tout de même 350.000 euros sans les options et 24 litres pour cent kilomètres avec une conduite un peu sportive. Le constructeur est en pleine santé et prépare un modèle 100% électrique qui s’appellera… le Spectre ! Plutôt donc pour les mauvais garçons, si l’on en croit l'un des derniers James Bond.



Du côté des autres constructeurs de luxe, c'est également la folie. Lamborghini, qui appartient à Volkswagen, n’a jamais vendu autant de voitures qu’en 2021, +13% par rapport à l’année d’avant. Là aussi, c’est un SUV, l’Urus, qui tire les 8500 ventes. Prix de la bête, 210.000 euros. Quant à Ferrari, la marque devrait passer, pour la première fois de son histoire, la barre des 10 000 véhicules vendus, affichés à des prix allant de 200.000 à 1,5 million d'euros.

Record encore chez Bugatti, installé en France, mais appartenant à Volkswagen : 150 voitures vendues, dont la fameuse Chiron Sport 300, à 3,5 millions d’euros. Record chez Porsche, qui passe les 300.000 véhicules vendus pour la première fois de son histoire.

Qui achète ces véhicules de luxe ?

Les premiers acquéreurs sont souvent des Américains et des Chinois, pour beaucoup. Il s'agit des deux premiers marchés du luxe automobile. Les acheteurs rajeunissent – pour Roll’s, c’est 41 ans en moyenne.

Des riches, qui ne se sont jamais si bien portés, grâce à la montée des cours de bourse et de l’immobilier. Le prix des actifs a littéralement explosé, à cause des politiques de soutien à la croissance face à l’épidémie.

Selon la banque Crédit Suisse, le nombre de terriens disposant de plus de 50 millions de dollars de fortune (46 millions d’euros) a progressé de 24% en 2020, atteignant 215.000 personnes. Le mouvement devrait être identique en 2021. Il y a également, toujours selon la même étude, 20 millions de personnes qui disposent d’au moins 3 millions de dollars.

Un marché de l'automobile au plus mal

Le marché total est toujours en baisse de 25% par rapport à 2019. Pour autant, derrière la chute des ventes, il y a parfois de bonnes nouvelles, au moins pour le haut de gamme.



C'est le cas de Mercedes. En 2021, le prix moyen d’une voiture vendue par la marque est passé à 54.000 euros, alors que cela n'était "que" 38.000 euros, un an plus tôt. Une augmentation considérable.



Conséquence, le chiffre d’affaires est quasi stable, alors que les ventes ont chuté d’un tiers. Surtout, les profits sont bien meilleurs, car la rentabilité des modèles vendus l’année dernière est plus élevée. Le phénomène est exactement le même chez Audi. Au sortir de la crise la plus grave du siècle, partout, le luxe fait un carton.