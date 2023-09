DIAPORAMA - SNCF : découvrez les sièges des nouveaux trains TGV M

Les Français seront-ils séduits ? Les nouveaux sièges du TGV M ont été présentés par la SNCF à la presse mercredi 6 octobre dans une galerie d'art parisienne. Et ce n'est pas un petit sujet pour la compagnie, qui leur donne une durée de vie de 40 ans. RTL a pu les tester en exclusivité.



Les sièges de première et seconde classe ont nécessité pas moins de 5 ans de travail, et plus de 150 testeurs, filmés pendant des heures. Au total, 15 versions ont été conçues avant d'arriver à celles qui nous ont été présentées. Ces nouveaux sièges seront dans les TGV M à partir de 2025.



D'une couleur bleue, tout en rondeur, le siège de seconde classe est plutôt accueillant au premier abord. Après avoir pris place, on peut constater que l'assise est très moelleuse. On s'y enfonce davantage que sur les sièges actuels. L'espace pour les jambes est également plus important. En dessous du siège, il est possible de caler un bagage cabine. Devant lui, le passager pourra trouver une tablette, ainsi qu'une prise individuelle et fonctionnelle. Un détail appréciable.



En revanche, le test n'aura pas été un franc succès côté confort, notamment au niveau du dos. On ne se sent pas du tout soutenu, les accoudoirs sont très fins, et ne permettent pas aux bras de reposer correctement. Verdict : 6/10.