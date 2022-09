Deux roues électriques : un marché en plein boum encore dopé par le stationnement gratuit à Paris

Crédit : Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Un scooter électrique à New York le 27 août 2020

La mesure prend effet jeudi 1er septembre : à Paris, le stationnement devient payant pour les deux roues motorises thermiques, autrement dit à essence. La mairie agit au nom de de l'équité vis-à-vis des automobilistes, mais aussi pour lutter contre la pollution et les nuisances sonores.

Les utilisateurs de deux roues électriques, eux, resteront exonérés de paiement pour se garer. Alors forcément, chez les concessionnaires, ces modèles s'arrachent. Exemple dans une boutique spécialisée de la capitale : Arthur, motard, vient de se délester de quelques milliers d'euros pour s'offrir un scooter électrique.

Ce choix, il l'a fait quelques jours à peine avant l'entrée en vigueur du stationnement payant pour les deux roues thermiques. "Il est hors de question que je verse 1.000 euros par an à la mairie de Paris pour le stationnement d'un véhicule thermique, explique-t-il, donc je préfère les investir dans un véhicule électrique".

C'est vraiment un engouement de dingue Vincent Lafarge, fondateur de Go2Roues

Depuis quelques semaines maintenant, les Franciliens sont par ailleurs nombreux à venir chez Vincent Lafarge, fondateur de Go2Roues, entreprise spécialisée dans les scooters et motos électriques. "On est sur plus du double de véhicules vendus sur le mois d'août 2022 par rapport au mois d'août 2021, alors que l'on a le mettre périmètre, le même site internet, le même nombre de magasins. C'est vraiment un engouement de dingue, j'ai envie de dire, avant la rentrée".

Côté municipalité de Paris, on ne blâme pas ces motards qui passent à l'électrique, comme le soulignait récemment David Belliard, l'adjoint écologiste en charge des mobilités, lors d'une conférence de presse. "Ce n'est pas uniquement pour rendre payant, c'est aussi pour inciter à changer de comportement. Celles et ceux qui peuvent et qui souhaitent aller vers des scooters électriques, bravo, le stationnement reste gratuit". Le succès est tel qu'il faut désormais patienter plusieurs mois avant de pouvoir être livré.

