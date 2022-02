Crédit immobilier : ce qui va changer avec l'assurance emprunteur

Sortez votre dossier immobilier du classeur, c'est le moment de gagner de l'argent. La réforme de l'assurance emprunteur a été adopté définitivement. Plusieurs changements majeurs sont a signaler, à commencer par la suppression du questionnaire médical.

Ça concerne les prêts immobiliers inférieurs à 200.000 euros pour une personne, donc 400.000 un couple. La pathologie d'un emprunteur révélé dans ce questionnaire pouvait faire plus que doubler le prix de son assurance. Même chose avec le droit à l'oubli. Plus besoin de déclarer un cancer ou une hépatite C cinq ans après la fin des traitements, il fallait attendre dix ans avant la réforme, ce qui rendait l'obtention d'un crédit quasiment impossible.

Enfin, la possibilité de changer à tout moment d'assurance emprunteur ouvre à la concurrence un marché détenu à 88% par les banques. Changer d'assurance, c'est potentiellement des économies énormes sur toute la durée d'un prêt : environ 10.000 euros pour les emprunteurs trentenaires et 8.000 euros pour les quadragénaires.