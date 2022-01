Coronavirus : manger et boire dans les trains sera possible "rapidement" annonce Jean-Baptiste Djebbari

Vers un rétropédalage du gouvernement ? Alors que dans un premier temps, Jean Castex avait annoncé qu'il serait interdit de boire et de manger dans les trains, Jean-Baptiste Djebbari vient de préciser la règle.

Et le ministre des Transports l'assure sur BFMTV : il sera quand même possible de consommer, à condition que cela soit fait "rapidement". "Si vous avez un besoin impératif de boire ou de manger dans le train parce que vous êtes fragile ou simplement parce que vous avez ce besoin physiologique, vous pourrez retirer votre masque et boire ou manger rapidement et le remettre tout de suite après", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari sur BFMTV.

La volonté du gouvernement est clair : éviter les personnes qui retirent leur masque pendant plusieurs minutes. "C'est ce genre d'abus-là que nous voulons éviter", a précisé le ministre.