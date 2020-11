publié le 05/11/2020 à 19:26

Près de deux semaines après l'instauration d'un nouveau confinement, les chiffres restent élevés et le virus continue de circuler. "La deuxième vague est là et elle est violente" réagissait d'ailleurs Olivier Véran ce jeudi 5 novembre, lors de son point hebdomadaire.

Pour le professeur Gilles Pialoux, invité de RTL Soir, il est encore trop tôt pour juger de l'efficacité du reconfinement, "là on n'est même pas à une semaine, encore plus si on compte que les gens sont rentrés de vacances". Pourtant le chef de service de l'unité des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris a "l'impression d'un semi-confinement masqué".

"Il y a trop de monde dans la rue, il y a trop de monde dans les transports en commun", déplore le professeur Pialoux : "Je pense que ces gens ne correspondent pas aux règles qui ont été définies pour ce confinement". Il appelle la population à prendre les mesures adéquates, tout en saisissant "cette occasion qu'on leur a donnée d'avoir un confinement plus adapté".