publié le 08/10/2020 à 16:41

C'est un contrôle obligatoire pour votre véhicule, le contrôle technique est à effectuer tous les deux, mais quel est son juste prix ? Il varie parfois du simple au double dans le même département. Par conséquent, le ministère de l'Économie a mis au point un comparateur.

Il suffit de se rendre sur le site prix-controle-technique.gouv.fr, de taper votre ville et les prix apparaissent. Actuellement 4.500 centres sur les 6.400 existants sont répertoriés. Cela permet d'y voir beaucoup plus clair, car si cela coûte en moyenne 68 euros, les tarifs varient au sein d'une même région.

C'est notamment le cas dans le Pas-de-Calais, cela peut aller de 45 à 85 euros. Un écart qui se justifie par les charges : salaires et emplacements des centres, selon Bernard Bourrier, président d'Autovision, l'un des plus grands réseaux en France.

"Tout le monde dit que le contrôle technique est trop cher. Je pense qu'il faut avoir la réalité du prix. Le comparateur permet de savoir effectivement ce qu'il se passe sur un territoire donné. Vous prenez 300m2 à Nice et vous prenez 300m2 au fin fond de la Lozère, je suis désolé, mais ça n'a pas la même valeur et ce n'est pas le même loyer. Le loyer, plus le salaire, représentent à peu près 50 à 60% de la charge, donc il y a une variation obligatoire du prix de vente", précise le professionnel.

Reste à savoir si, avec ce comparateur, le jeu en vaut la chandelle en faisant bien son calcul avant de choisir un centre de contrôle.