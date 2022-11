Consommation : qu'est-ce que l'indice de réparabilité ?

Depuis le 1er janvier 2021, l'indice de réparabilité s'applique pour cinq catégories de produit : smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs, tondeuses à gazon, lave-linges avec hublot. Cet outil fait partie de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et vise à éviter le gaspillage des ressources. Il indique aux consommateurs quels produits sont les plus facilement réparables et permet de lutter contre l'obsolescence en poussant les acheteurs à réparer plutôt qu'à acheter un objet neuf en cas de panne.

Chaque produit concerné par l'indice de réparabilité se voit attribuer une note sur dix, indique le ministère de l'Écologie. Elle répond à plusieurs critères, qui sont : la durée de disponibilité de la documentation technique, la facilité de démontage et les outils nécessaires pour y parvenir, la durée de disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces détachées rapporté au prix du produit neuf. Le fabricant calcule l'indice de réparabilité du produit qu'il propose.

Une fois calculée, la note est ensuite affichée sous forme de pictogramme de couleur, s'étalant du rouge, pour un produit non réparable, au vert pour un objet aisément réparable. Les vendeurs sont obligés d'indiquer la note de l'indice, près du prix, au moment de l'achat. Le vendeur doit aussi pouvoir communiquer la grille de notation ayant permis de déterminer l’indice de réparabilité.

Concrètement, dans les magasins, le pictogramme doit être affiché en rayon. Pour la vente en ligne, il doit également être visible sur l'ensemble des pages permettant l'achat du produit. Le pictogramme doit être lisible sur l'écran et faire la même taille que celui du prix. L'information doit ainsi être présentée clairement au consommateur. D'ici à 2024, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire prévoit d'étendre l'indice de réparabilité à d'autres objets. Il doit aussi devenir un indice de durabilité, qui prendra en compte de nouveaux critères, telles que la robustesse ou la fiabilité des produits.

