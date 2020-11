Confinement : qui est autorisé à aller travailler ?

et Marie Zafimehy

publié le 01/11/2020 à 06:32

Il faut poursuivre l'activité économique. Là est la principale différence entre le confinement du printemps dernier, et celui de l'automne annoncé mercredi 28 octobre par Emmanuel Macron. En clair, l'économie n'est plus sous cloche, mais sous moustiquaire : les entreprises respirent par les petits trous du travail.

Par conséquent, la plupart des gens continuent d'aller au travail : le secteur du bâtiment (1,5 million de salariés), l'industrie (42.000 entreprises) ou encore les services à la personnes (comme les gardes d'enfants, ou les aides ménagères). Tous ces secteurs qui avaient été largement concernés par le dispositif du chômage partiel au printemps sont censés poursuivre leur activité.



Dans cette perspective, les services de Bercy et du ministère du Travail sont clairs : l'économie ne doit pas s'arrêter. Et pour celles et ceux qui le peuvent, il est nécessaire de télétravailler.