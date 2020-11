Électricité : pourquoi la facture va s'envoler dans plusieurs communes

publié le 16/11/2020 à 12:35

La facture d'électricité de certains consommateurs devrait augmenter sensiblement au cours de l'année 2021 et jusqu'en 2023. En effet, selon le projet de loi de finances adopté par l'Assemblée nationale, une harmonisation de certaines taxes inhérentes aux tarifs de l'électricité devrait produire une hausse de la facture dans certains territoires.

Les Dernières Nouvelles d'Alsace expliquent ainsi que dans l'article 13 relatif à la "simplification de la taxation de l’électricité", la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) et la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) devraient fusionner avec la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE).

Ainsi, à partir du 1er janvier 2021, les trois taxes n'en feront plus qu'une. Mais actuellement, la TDCFE et la TCCFE voient leurs montants laissés à la discrétion des collectivités locales, si bien qu'elles peuvent varier entre 100% (le maximum), 47%, et même 0%.

Jusqu'à 110 euros de hausse sur un an

Sauf que d'ici 2023, l'État prévoit une harmonisation de la taxation, et cette dernière se fera vers le haut. Le projet de loi de finances (PLF) fixe ainsi un passage à 100% d'ici 2023. Selon nos confrères, 21,7% des communes n'appliquent pas la taxe à 100% aujourd'hui, et ce sont elles qui augmenteront la taxe dès 2021 en passant à 47%. La hausse passera à 71% en 2022 avant d'arriver aux 100% en 2023.

L'étude d'impact du PLF consultée par Capital calcule la hausse à environ 55 euros en moyenne dès 2021. Dans les villes actuellement à 0%, la hausse pourrait atteindre 110 euros, selon les cas. Contactée par les DNA, la ministre de la Transition écologique explique que des aides existent afin de soutenir les ménages à faibles ressources. Barbara Pompili précise encore que l'objectif est de baisser la consommation et le gaspillage électrique.