Compteurs Linky : Mac Lesggy explique pourquoi ils sont bons pour l’environnement

Le petit compteur vert Linky inquiète beaucoup. La différence avec les précédents, c'est que c'est un compteur communiquant. Une fois par jour, pendant 10 secondes, il envoie votre consommation à Enedis, le gestionnaire d’électricité. Dans l’autre sens, il peut recevoir un ordre d’ouverture ou de fermeture de votre réseau, ou un changement de la puissance maximale de votre abonnement.

Dans les deux cas, cela évite la visite sur place d’un technicien pour relever les compteurs, ce qui devait être fait une fois par an, pour ouvrir ou fermer ce compteur. Ce sont des milliers d’heures de travail d’économisées pour le gestionnaire du réseau et des milliers d’heures de déplacement en camionnette, ce qui, soi-dit en passant, est bon pour l’environnement.

Enedis en bénéficie, mais également le consommateur. Avec les anciens compteurs, on payait 11 mois sur 12 sur la base de consommation estimée et il y avait une rectification une fois par an, suite au relevé physique du compteur, avec une bonne ou une mauvaise surprise.

Avec Linky, vous êtes facturé soit au mois, soit au trimestre, selon votre abonnement, mais toujours selon votre consommation réelle. Fini les mauvaises surprises en fin d’année. Et il y a mieux : vous pouvez voir très simplement combien vous consommez chaque jour. Si vous décidez de maîtriser votre consommation électrique, c’est une information qui vous sera très utile. C’est en cela que Linky est un compteur plus écologique que les précédents. Allez sur l’espace client de votre fournisseur d’énergie, vous y verrez votre conso et éventuellement vos efforts de sobriété !

Utilisation des données personnelles

Le fournisseur a accès à votre consommation quotidienne, tout comme votre opérateur téléphonique connait votre consommation de téléphone ou d’internet. À la différence de celui-ci, il n’a pas accès à votre historique minute par minute, la CNIL y a veillé, à moins que vous n’ayez donné votre consentement spécifique. Bien sûr, ces données sont anonymes. Ce compteur menace alors infiniment moins votre vie privée que vos fournisseurs de téléphone, d’interner sans parler des GAFAM (devenus MAMAA pour Microsoft, Amazon, Meta (Facebook), Apple et Alphabet (Google)), qui eux savent vraiment tout de vous !

Bien que les compteurs Linky communiquent par des ondes, dont beaucoup se méfient, il faut rétablir des faits simples. Les petits compteurs envoient et reçoivent des informations par un signal qui emprunte le même câble que le courant. C’est la technologie du courant porteur en ligne. De ce fait, Linky émet beaucoup moins d’ondes électromagnétiques que le moindre de vos appareils, ou que le wifi, sans compter que le compteur est généralement installé à l’extérieur de vos maisons.



À 50 centimètres, votre microonde, c'est 30 fois plus d’ondes émises, votre mobile en appel, c’est 40 fois plus, vos plaques à induction, c’est 300 fois plus d’ondes émises que le compteur Linky ! Et rappelez-vous que celui-ci, en plus, ne communique que 10 secondes par jour !

