Dernier rappel pour les retardataires. Si vous bénéficiez d'heures de formation professionnelle non utilisées, vous risquez de bientôt les perdre. Les Français qui n'ont toujours pas transféré leurs droits acquis au titre du Droit individuel à la formation (DIF) vers leur Compte personnel de formation (CPF) ont jusqu'au 30 juin à minuit pour le faire.

Après ce délai, ils perdront les droits acquis jusqu'en 2015 avec le DIF, qui peuvent représenter jusqu'à 1.800 euros non utilisés, à raison de 15 euros par heure.



Sont concernées toutes les personnes qui étaient salariées jusqu'au 31 décembre 2014, soit plusieurs millions de Français qui ont cumulé des droits à la formation aujourd'hui reportables vers le compte personnel de formation. Les personnes qui ont travaillé sans interruption de 2004 à 2014 ont cumulé jusqu'à 120 heures, soit 1.800 euros de droits, qui risquent d'être perdus si elles ne les basculent pas vers leur CPF.

Comment transférer ses heures DIF ?

Le transfert des droits à la formation vers le compte personnel de formation n'est pas automatique, sauf pour les fonctionnaires et assimilés. Les salariés retardataires doivent se rendre sur le site internet Mon Compte Formation et se créer un compte à l'aide de leur identifiant France Connect. Il faut ensuite accéder à la section "Mes Droits" et cliquer sur l'onglet "Saisir mon DIF" pour pouvoir reporter le solde d'heures figurant sur votre attestation et télécharger votre attestation pour le justifier auprès de l'administration.

Comment trouver votre solde d'heures de DIF ? Ce montant peut se trouver sur le bulletin de salaire de décembre 2014 ou sur celui de janvier 2015. Il peut aussi être indiqué sur une attestation de droits DIF fournie par l'employeur ou sur le dernier certificat de travail de l'époque. Les personnes ayant égaré ces papiers doivent se tourner rapidement vers le service ressources humaines de leur employeur pour demander une attestation.

Les personnes non salariées et relevant de statuts particuliers, comme les journalistes pigistes et les intermittents du spectacle, doivent pour leur part se tourner vers l'AFDAS, l'opérateur de compétences des secteurs de la culture, industries créatives, médias, télécommunications, sports, tourismes et loisirs, qui leur fournira une attestation sur présentation des bulletins de pige et des documents mentionnant le cumul brut annuel perçu jusqu'en 2014.

Le site Mon Compte Formation perturbé par l'afflux de connexions

Pas de panique si la page du site Mon Compte Formation ne se charge pas correctement et indique un problème dans le calcul de vos droits : le site connaît des perturbations en raison du nombre important de connexions qu'il subit à l'approche de la date butoir. Plus de 30.000 transferts de DIF ont été enregistrés ces trois derniers jours, selon la Caisse des Dépôts, jointe par RTL. L'institution financière assure que le site sera rétabli avant la fin de la journée pour permettre aux retardataires de ne pas perdre leurs droits. Si vous rencontrez des difficultés malgré tout, n'hésitez pas à contacter un conseiller depuis votre espace personnel.