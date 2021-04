publié le 24/04/2021 à 05:52

C'est une nouveauté qui devrait permettre aux bénéficiaires d'y voir plus clair face à la multitude des formations existantes mais aussi de lutter contre les escroqueries. La Caisse des dépôts, qui gère la plate-forme du compte personnel de formation (CPF), a annoncé la mise en place d'un système de notation par les utilisateurs, allant de 0 à 5 étoiles. 106.000 évaluations concernant près de 40.000 formations figurent déjà sur le site.

Chaque note "a été attribuée par d’anciens bénéficiaires du CPF et doit permettre aux nouveaux qui arrivent sur le site de repérer les formations qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation" a expliqué le directeur des politiques sociales à la Caisse des dépôts, Michel Yahiel, au journal Le Parisien. La qualité de l’accueil, la qualité du contenu, le niveau de l’équipe de la formation, les moyens matériels et pédagogiques mis à disposition et l’accompagnement sont les critères retenus pour attribuer une note.

Ce système devrait aussi permettre de mieux repérer les organismes frauduleux qui tentent d'arnaquer les utilisateurs. En effet, l'argent versé par les employeurs sur les comptes personnels des salariés est la cible de plus en plus d'escrocs, rappelle le quotidien. 10.000 comptes ont déjà fait l'objet d'une attaque malveillante et le préjudice total est estimé à 12 millions d'euros.