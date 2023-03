RTL a testé la plus petite voiture électrique du monde

Epaule contre épaule, nos journalistes ont réussi à tenir dans le plus petit quadricycle électrique du Monde

Matthias Luguin et Christophe Bourroux prennent place dans la Birò

La Birò a reçu un Autonomy Mobility Innovation Awards dans la catégorie "Villes à Mobilité Intelligente", jeudi 23 mars 2023 durant "Autonomy", le salon de la mobilité qui se tenait à Paris, Porte de Versailles. Il faut dire que ce véhicule est étonnant, en aspect, d'abord : son design inspiré d'une cabine de tracteur fait sensation sur la route. À l'intérieur, le strict minimum : les commandes sont centralisées sur le volant, de même façon, il n'y a que deux pédales.

Côté performances, le modèle qui se conduit avec le permis, peut rouler jusqu'à 60 km/h, pour une autonomie de 100 kilomètres. La batterie se recharge ensuite, à la maison, sur secteur.

Plus petite encore que la Citroën "Ami", la promesse de cette voiture, c'est la liberté en ville. On peut en faire tenir trois sur une place de stationnement de voiture ou la garer comme un deux-roues. Ce qui impressionne également : la circulation inter-file est possible !

Côté confort, c'est rudimentaire, mais tout à fait supportable pour les trajets en ville ou, pourquoi pas, pour des petits trajets à la campagne.



On le prend plus pour scooter couvert à quatre roues, [qu'une] voiture. Côme Drescher, Directeur Général de Birò France

Comptez tout de même 11 000 € (au minimum) pour vous procurer votre modèle.



Le moteur chauffe pour "Le Défi RTL"

C'est avec une Birò que Matthias Luguin a challengé Christophe Bourroux. En clair : celui qui ne conduit que très rarement, face à l'expert auto de la station... L'occasion d'évaluer les performances du véhicule par l'intermédiaire de petites épreuves.

Vaincre la montée très inclinée du parking souterrain de RTL, réaliser un créneau pour se garer ou encore une course chronométrée : tels sont les exercices sur lesquels nos journalistes se sont affrontés. Les choses semblaient plutôt mal embarquées dès le départ, puisque ces deux grands gabarits avaient du mal à tenir ensemble dans le véhicule.

Le Match et surtout son résultat est à retrouver dans "Le Défi RTL" du 26 mars 2023, en replay sur RTL.fr.

