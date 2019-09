Voiture électrique : quelles sont les nouveautés ?

publié le 08/09/2019 à 21:54

On met les doigts dans la prise. La voiture électrique est la star du salon de Francfort, en Allemagne, qui ouvrira ses portes mardi 11 septembre. Toutes les marques présenteront des nouveaux modèles mais est-ce le bon moment pour se laisser tenter, a-t-on suffisamment d'autonomie, de bornes de recharge ?

En septembre 2019, "on va passer la barre des 200.000 véhicules 100% électriques en France et en y ajoutant les hybrides rechargeables on passe très largement les 250.000 véhicules", comptabilise Cécile Goubet, secrétaire général de d'Avere France, qui promeut la mobilité électrique.

"Aujourd'hui, il existe une soixantaine de modèles, d'ici 2021 on aura 214 modèles en Europe", indique-t-elle. Concernant la recharge et l'autonomie, "on a des véhicules qui font a minima 350 kilomètres d'autonomie" et "il existe un point de charge pour 6,8 véhicules, donc on est plutôt bien lotis", estime la spécialiste. Maintenant, "il faut s'assurer que les gens puissent recharger chez eux", considère-t-elle.

Quelles sont les nouveautés ?

Et la tendance va continuer à grimper. Porsche va dévoiler sa première voiture de série 100% électrique avec 761 chevaux et 450 kilomètres d'autonomie, la Taycan. Elle s'annonce comme la grande rivale de la Tesla. L'autre star sera une voiture beaucoup plus populaire, l'ID.3 de Volkswagen qui représente le renouveau du constructeur après le Dieselgate.

Côté français, c'est la nouvelle Zoé qui sera mise en avant. Elle aura plus d'autonomie, avec plus de 395 kilomètres et sera vendue 23.900 euros avec location de la batterie ou 32.000 euros batterie incluse, un bonus de 6.000 euros étant à déduire. Elle fera concurrence à la Peugeot e-électrique qui va arriver en concession à la fin de l'année, proposée à 32.100 euros.