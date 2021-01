Comment la basket est devenue le symbole de la mondialisation

publié le 22/01/2021 à 07:01

Elles sont bleues, jaunes et rouges... Elles coûtent 12,99 euros et c’est le coup marketing de l’année 2020. Une paire de basket vendues en exclusivité chez Lidl. 2.000 paires sont parties en quelques heures en Belgique en juillet dernier et ont été revendues quelques heures plus tard jusqu’à 700 euros sur les sites d’enchères ou de seconde-main.

Mais d'où vient cet engouement pour les sneakers ? Du sport évidemment et ce sont les joueurs mythiques de la NBA notamment qui, en associant leur nom à un modèle, ont contribué à changer l'image de la basket. Aujourd'hui, on les collectionne, on les met même sous vide pour ne pas les abîmer et on les vend sur StockX selon la cote de la sneaker.

La basket n'est plus cantonnée au sport. Le luxe s'est emparé de cette tendance. En 2014, le célèbre couturier Karl Lagerfeld a fait défiler ses mannequins Chanel en baskets, plus confortable et élégant pour descendre des escaliers, selon lui.

Des baskets toujours plus innovantes

Et il n'est pas le seul à faire en faire l'éloge : Mick Jagger se marie en Converse, Kamala Harris en porte également en couverture de Vogue et Brigitte Macron porte des Louis Vuitton. Autrefois interdites dans certains milieux professionnels, leur usage se banalise et s'adapte aux modes et aux époques.

Ainsi, si le confort reste primordial, on met désormais en avant l'empreinte écologique de la basket. Adidas travaille par exemple sur une basket végan en créant du cuir à partir de champignons. Innover est toujours au centre des préoccupations des marques...Toujours plus légères, plus amortissantes, et même connectées : Nike a lancé en 2019 des baskets autolaçantes, Retour vers le futur, donc.

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, analysent le boom des sneakers et reviennent sur leur histoire avec Pierre Demoux, journaliste au quotidien Les Échos et auteur de L'Odyssée de la basket, aux éditions La Tengo.

