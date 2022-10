Combien gagne une assistante maternelle par mois ?

Mercredi 26 octobre, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe Combe, a affirmé "qu’une assistante maternelle gagne, en moyenne, un Smic par enfant gardé" et étant donné qu'elle en gardait en moyenne trois, cela représentait un salaire net d'environ 4.000 euros par mois. Des propos qui ont provoqué un tollé à l'Assemblée et qu'il a rapidement tenté de rectifier.



En réalité, un.e assistant.e maternelle gagne, selon l'Urssaf, 3,17 € brut de l'heure - soit 2,48 € net -, auxquels s'ajoute une indemnité d'entretien qui oscille entre 2,65 € et 3,55 € par jour, en fonction du temps de garde. À noter également que les heures supplémentaires ne sont facturées qu'à partir de 45 heures d'accueil par semaine. Une assistante maternelle qui garde un enfant à raison de huit heures, cinq jours par semaine, touchera ainsi aux alentours de 613 € brut. En gardant trois enfants, cela représente plus ou moins 1.839 € brut par mois.

Un chiffre que confirme le site de recherche d'emploi Indeed, qui indique que "le salaire mensuel moyen d'une nourrice agréée est donc de 1.968 €". Leur fiche emploi souligne par ailleurs que la ville dans laquelle l'assistant.e. maternelle exerce peut avoir "une grande influence sur la rémunération", tout comme le nombre d'enfants à charge et le nombre d'heures prévues par le contrat.

