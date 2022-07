Chèques vacances : comment bénéficier de la remise de 10% sur les autoroutes ?

Alors que les prix des péages ont augmenté de 2% en février 2022 et que les prix des carburants à la pompe s'envolent, des sociétés autoroutières et l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) permettent cet été aux détenteurs de chèques-vacances de bénéficier d'une remise de 10% sur le prix des péages en se rendant sur leur(s) lieu(x) de vacances.

Sanef, Vinci, APRR et AREA participent à l'opération. La remise ne se fait évidemment pas directement au péage. Il faut créditer en ligne son badge en amont et les conditions de remise peuvent différer selon les sociétés.

Les autoroutes APRR et AREA créditeront 10% de la somme déposée à l'aide d'un abondement sur son badge de télépéage "mango-mobilités" jusqu'au 30 septembre. De son côté, la société Vinci propose la remise de 10% sur l'argent crédité à l'aide de chèques-vacances sur son badge "Libert-t Vacances" dans la limite de 250 euros - l'économie s'élèvera donc à 25 euros. Idem pour Sanef et son badge "Bip&Go".

Il est également possible de bénéficier de cette remise si vous disposez de chèques-vacances papier. Pour cela, il faudra enregistrer le numéro de chaque chèque-vacances en ligne et "envoyer à l'opérateur par voie postale les chèques-vacances crédités et le bordereau de déclaration de versement en ligne", indique le site du service public.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info