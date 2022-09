Cartes de fidélité : alerte au piratage

Dans Ça peut vous arriver, l'émission de Julien Courbet, l'équipe est venue en aide à Jérôme, victime d'un piratage de sa carte de fidélité Auchan. Le 23 avril 2022, trois commandes de courses "Drive" ont été passées sur le site du magasin où il fait ses courses, avec son compte. Valeur de l'arnaque : 631 euros pour des dizaines de bouteilles d’alcool qu'il n'a jamais commandées et qui ont été finalement retirées dans un Drive à plus de 100 kms de chez lui.



L’usurpateur a pu payer ces courses grâce à son compte PayPal, pré-enregistré sur le site marchand, et les retirer grâce à son numéro de carte client trouvé sur le site. Aujourd'hui, Jérôme a des difficultés pour se faire rembourser. L'avocate de l'émission Anne-Claire Moser a profité d'une règle d'or pour se pencher sur les conditions générales de vente des cartes de fidélité : "Ces conditions protègent l'enseigne contre les fraudes mais pas les clients." Les enseignes identifient donc bien les fraudes au nom des victimes mais ces dernières peuvent difficilement prouver le contraire. "Pourtant le principe même de la fraude, c'est qu'elle ne se voit pas, rappelle l'avocate rémoise. Il faut donc se battre !"

Si l'arnaque ne semble pas commune, elle se répand de plus en plus. Deux affaires similaires ont d'ailleurs été révélées en juin 2022, sur une autre carte de fidélité Auchan et de l'enseigne Cora.Au micro de Charlotte Méritan, chroniqueuse de l'émission, Damien Bancal, journaliste spécialiste en cyber sécurité explique : "Le piratage de carte de fidélité, mais aussi de cinéma est une denrée que les pirates adorent ! Beaucoup de gens oublient que derrière les points de fidélité se trouve en réalité de l'argent, recherché par les voleurs".

Comment se prémunir de ce type d'arnaque ?

Charlotte Méritan souligne également plusieurs techniques que l'on peut adopter pour se prémunir contre ce type d'arnaque : par exemple, nous avons la mauvaise habitude d'utiliser la même adresse mail et le même mot de passe partout, car plus pratique et moins compliqué à retenir. Mais en plus de changer très régulièrement ces identifiants, il faudrait également les diversifier au maximum.

Ainsi, on a moins de risques de se retrouver victime d'une fuite de données. Vous pouvez vérifier dès maintenant si votre adresse mail ou votre mot de passe a déjà été piraté, rendez-vous sur le site "Have I been pwned ?". Ce service complètement gratuit vous permettra de voir si vous êtes assez protégé.

